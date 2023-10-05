أخبار الفن.. نجوم الفن يتحدثون عن حرب أكتوبر.. وإسعاد يونس توجه رسالة للرئيس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمرور 35 عاما على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة تقام مساء الأحد 8 أكتوبر.

ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها.

حرصت الفنانة إسعاد يونس على حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى أقيمت اليوم ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وقالت الفنانة إسعاد يونس اللى بنعيشه انهاردة من احتفالات نصر أكتوبر مستمرة للأبد ، ثم استرجعت ذكرياتها قائلة: إنها مازالت تتذكر وقت سماعها للبيان العسكرى الذى قلب الدنيا ورج مصر كلها.

أعلن المخرج مراد مصطفى مخرج فيلم عيسي عن حصول الفيلم على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير من "مهرجان شورتس ميكسيكو السينمائي الدولى" بدورته الـ 18 بالمكسيك.



ونشر المخرج مراد مصطفى صورة للجائزة التى حصل عليها الفيلم وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: فيلم "عيسى" يحصل على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير من "مهرجان شورتس ميكسيكو السينمائي الدولى" بدورته الـ ١٨ بالمكسيك.



وقع الاختيار على الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم لتقديم الحفل السنوي لانتصار أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن احتفال الدولة بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة.



وتناولت العديد من الأعمال الفنية هذا الانتصار، ولازالت عالقة فى أذهاننا أبرز التفاصيل عن حرب أكتوبر والإنتصار الذى حققه الجيش المصري فى عام 1973 ، ومن أبرز الفنانين الذى قدموا أعمال فنية مميزة عن هذه الإنتصارات هى الإعلامية و الفنانة نجوى إبراهيم ، حيث قدمت أقوى الأفلام التى جمعت بين قوة الأداء والتميز.

على مدار خمسين عاما، ويحتفل الشعب المصري فى هذا التوقيت من كل عام بانتصار حرب أكتوبر المجيدة، وهناك الكثير والكثير من أشكال الاحتفال.



ويعتبر فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي للراحل محمود ياسين، واحدا من أهم الأعمال التى يتم عرضها فى هذه المناسبة لكونه يرصد تفاصيل حرب أكتوبر ومعاناة الجندي المصري خلال هذه الحرب حتى حقق هذا الانتصار المجيد.



نشر الفنان محمد رمضان فيديو يروج فيه عن موعد حفله القادم خلال يومين فى أسوان ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان ، يوم الجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم".

عرض فيلم "أما عن حالة الطقس" ضمن مسابقة الفيلم المصرى بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحضر من فريق عمل الفيلم الممثل والمخرج والمؤلف أحمد حداد.

أقيمت ندوة عن الفيلم مع المخرج والممثل والمؤلف أحمد حداد أدارتها الناقدة نورهان عماد الدين، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وقال المخرج : سعيد بعرض الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط خاصة أن هذه التجربة تنتمى إلى السينما المستقلة ولذلك واجهت صعوبات شديدة بسبب ميزانية العمل.