عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حداد: فيلم حالة الطقس ينتمي إلى السينما المستقلة.. صور

ندوة فيلم أما عن
ندوة فيلم أما عن حالة الطقس

عرض فيلم "أما عن حالة الطقس" ضمن مسابقة الفيلم المصرى بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحضر من فريق عمل الفيلم الممثل والمخرج والمؤلف أحمد حداد. 

 

أقيمت ندوة عن الفيلم مع المخرج والممثل والمؤلف أحمد حداد أدارتها الناقدة نورهان عماد الدين، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وقال المخرج : سعيد بعرض الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط خاصة أن هذه التجربة تنتمى إلى السينما المستقلة ولذلك واجهت صعوبات شديدة بسبب ميزانية العمل. 

 

وأضاف أحمد حداد : صورت الفيلم فى عام كامل وقمت بمونتاجه فى فترة كورونا وخرج الفيلم إلى النور فى 2022، وكنت حريص عند اختيار الأبطال أن تكون ملائمة مع الشخصيات بالعمل، وخاصة أقدم عدد من القضايا الخاصة بالمرأة وقصص الحب والعلاقات العاطفية ومن خلال الشاب المهزوم. 

 

وأوضح حداد : فكرة الشخص المريض بحالة "بانك أتاك"، وأنه شخصية انهزامية استهوتنى كثيرا لتقديمها، وقمت بالبحث والدقيق فى هذا المرض حتى أتمكن من تقديم الشخصية بحرفية شديدة.

 أما عن فكرة الاستعانة ببعض الأغانى القديمة لمطربين كبار، أشار حداد : أن السر وراء ذلك خلفيتى الشاعرية، وحبى لالقاء الشعر والأغاني، كما أنها كانت مناسبة ومعبرة عن الأحداث وحالة الشخصيات، فضلا إلى اننى انتمى إلى عائلة فنية وهى الشاعر الكبير فؤاد حداد.

 

 واستكمل حداد حديثه قائلا : اقنعت نجوم ومبدعين للمشاركة بالفيلم مثل حنان يوسف والمخرج خيرى بشارة والفنانة ريهام عبد الغفور، حيث مشاركتهم جاء بناء على إيمانهم الشديد بالعمل، والمجهود الذى يبذل من جانب جميع فريق العمل.

 

 ويتناول العمل قصة الشاب المهزوم حسين شوقي الذي لا يستطيع الخروج من الدائرة المغلقة لحياته ومتعلق بما حدث له في الماضي، حتى تظهر في حياته سعاد والتي تجعله يكتشف نفسه من جديد. “أما عن حالة الطقس” تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليارمزي وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وثراء جُبيل.

أما عن حالة الطقس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

موضوعات متعلقة

كوستاس فيرس: تأثرت بأفلام يوسف شاهين وحسن الأمام وأحلم بفيلم "كوبري الليمون".. صور

مخرجة "ع مفرق طريق": الفيلم لم يتلقَ دعما وتكلف 200 ألف دولار

حضور كبير في ثاني أيام ورشة المخرج علي بدر خان بالإسكندرية السينمائي

مخرج فيلم بيني: أول مرة أزور مصر ولم أجد صعوبة في التصوير

وقوف عادل إمام بجانبي شرف.. تفاصيل ندوة تكريم خالد زكى

عادل إمام ومحمود عبدالعزيز اعتذرا.. خالد زكي يكشف أسرار تحضير «طباخ الريس»

خالد زكى: الزعيم عادل إمام نجم عالمى

مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم الفرنسية كارولين سيلول والمنتج جان لوي ليفي.. صور

ترشيحاتنا

أبو الغيط : الحرب كانت ضرورية منذ 10 يونيو 1967

الرصاصة لا تزال في جيبي.. فيلم يخلد ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة

مدير القادة والأركان الأسبق يكشف الدور التاريخي لبدو سيناء في انتصارات أكتوبر

وسط تقارير عن خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تستسلم لـ الجيش الروسي

أحمد أبو الغيط: مصر حققت الهدف الاستراتيجي من حرب أكتوبر بنجاح |فيديو

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

فيديو

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ