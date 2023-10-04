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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسوان أنا جايلك زى الرهوان.. محمد رمضان يروج لحفله القادم

بوستر حفل محمد رمضان
بوستر حفل محمد رمضان

 نشر الفنان محمد رمضان فيديو يروج فيه عن موعد حفله القادم خلال يومين فى أسوان ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. 

 

وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان ، يوم الجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم". 

 

واستكمل الفيديو وهو يغني على أنغام أغنية أسوان أسوان قائلا: "أسوان أسوان انا جايلك زي الرهوان". على جانب آخر، تم تكريم محمد رمضان في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة السابقة، منهم تكريمه في  مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، وكذلك تكريمه في حفل موريكس دول في لبنان، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

 

 أعمال محمد رمضان وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أسوان

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