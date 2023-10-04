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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلو بالكم .. مشروب يباع بالأسواق يسبب سكتة دماغية

صدى البلد

حذرت دكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة من مخاطر مشروبات الطاقة حيث يقبل الكثيرون على هذا النوع من المشروبات من مختلف الأعمار ولا يدركون خطورتها على الصحة خاصة الأطفال والمراهقين.

لعل أبرز مكونات مشروبات الطاقة وأكثرهم خطورة، الكافيين وهو أهم أسباب أضرار تلك المشروبات ...

تركيز الكافيين بشكل عال جدا في هذه المشروبات يسبب العديد من المخاطر الصحية  وأهمها تنشيط الجهاز العصبى بشكل مبالغ فيه ، والشعور بالقلق والاكتئاب.

كما أن زيادة نسبة الكافيين تتسبب في مشاكل في القلب وتزيد من ضغط الدم وتسبب اضطرابات في انتظام ضربات القلب  .

أيضا تتسبب تلك المشروبات في  :

صداع
دوار
غثيان وأحيانا قيئ
الأرق وعدم انتظام النوم 
عدم وضوح الرؤية
قد تتسبب في السكتات الدماغية والأزمات القلبية .
زيادة فرص الإصابة بالسكر 
تآكل الأسنان
إدمان الكافيين 
زيادة الإفرازات الحمضيةفي المعدة 
التسبب في قرح المعدة
تقرح المرئ 
السمنة
هشاشة العظام 

وأهم تلك الأضرار خاصة على الأطفال والشباب هو زيادة السلوك العدواني والميل للعنف وفرط الحركة  وظاهرة الأطفال المُشَتَتين والمُشتِتين.

 

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