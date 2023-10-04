العراق .. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور بغداد نهاية الشهر الحالي.

وفي سياق متصل؛ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء ، مُستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهوريَّة الفرنسيَّة باتريك دوريل.

ووفق بيان الخارجية العراقية؛ فقد جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباريس وسبل تعزيزها من خلال زيادة حجم التعاون في المجالات كافة وفقاً للاتفاقيَّة الاستراتيجيَّة الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.

وناقش الجانبان الزيارات المشتركة بين مسؤولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى بغداد، وزيارة وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة المرتقبة إلى بغداد نهاية الشهر الجاري.