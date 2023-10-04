أمريكا : ملتزمون بتقديم 235 مليون دولار إلى مصر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل مع الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الأمريكية، في إحاطة صحفية، إن إدارة بايدن ملتزمة بتقديم 235 مليون دولار من المساعدات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

وكانت واشنطن أعلنت في سبتمبر الماضي أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر من شق لا تسري عليه أية قيود قيمته 980 مليون دولار، وشق آخر قيمته 235 مليون دولار.