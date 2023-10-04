الجيش السوداني: مصرع 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين بقصف للدعم السريع بالخرطوم



أعلن الجيش السوداني مصرع 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين بقصف للدعم السريع في الخرطوم.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت في وقت سابق أنها تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية بالخرطوم، واتباع ذلك ببيان بائس في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة.

وشددت القوات المسلحة حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني والحرص علي سلامةالأعيان المحمية بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد، بعكس الميليشيا المتمردة التي لم تتورع منذ الأيام الأولى لتمردها المشئوم عن استهداف كافة المقرات الدبلوماسية بالخرطوم ونهب ممتلكاتها والاعتداء علي منسوبيها (وبعض هذه الحالات سارعوا إلي توثيقها بأنفسهم).

كما أدانت القوات المسلحة بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم علي مقر البعثة، وتبدي بالغ أسفها على هذا الاعتداء الغاشم.

