خنازير في مدارس تونس.. وتعليق مهم من قيس سعيد

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد عددًا من المظاهر السلبية التي يعاني منها قطاع التربية في تونس ومنها النقل المدرسي وعدم توفّر العناية الكافية بالتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية وغيرها من المظاهر التي ساهمت في ارتفاع الانقطاع المدرسي.

جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع خصّص للنظر في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم.

ووفق إذاعة موزاييك التونسية؛ فقد قال سعيّد ''في القيروان نحن نتصدى للمخدرات والتلاميذ صاروا يتصدون للخنازير... نحن نؤمنها من المخدرات والإجرام ثمّ نجد خنزيرا في المدرسة، والخنازير كثيرة بالمعنين الحقيقي والمجازي''

وشدد سعيّد على ضرورة تمكين التونسيين من حقهم المشروع في التعليم العمومي وحقهم الطبيعي في الوصول إلى المدارس، الذي نصّ عليه الدستور.

وأتم قائلا : حق التنقل مضمون بالدستور و لن يركب (التلميذ) على فصل في الدستور ليصل إلى المدرسة''.