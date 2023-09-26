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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرار صادم من قيس سعيد بشأن منظمة أوروبية كبيرة

قيس سعيد
قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرار تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقا.

وكلف الرئيس التونسي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بهذا القرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في تونس.

ويشار إلى أن وفد من المفوضية الأوروبية كان يعتزم زيارة تونس خلال الفترة المقبلة.

وكان قيس سعيد ايضا  تطرّق خلال إشرافه على  اجتماع مجلس الأمن القومي إلى ملف حرية التعبير والإعلام.

وقال سعيّد في هذا الإطار:لا نقاش في حرية الإعلام لكن حرية التفكير أصبحت غائبة''.

وأكد رئيس الدولة أن حرية التعبير ليست الكذب والافتراء وليست هتكا للأعراض والتهديد بالقتل.

وبخصوص الخط التحريري للتلفزة الوطنية, قال سعيّد: ''لابد من أن يتم توضيح عديد النقاط خاصة بالتلفزة الوطنية التي يجب أن تكون وطنية''.

ودعا سعّيد إلى ضرورة أن تنخرط التلفزة الوطنية في الخط التحريري للوطن.

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