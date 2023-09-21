تونس.. قيس سعيد يكشف موعد الانتخابات المحلية الجهوية



تنطلق الانتخابات المحلية الجهوية في تونس في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

جاء ذاك في تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وأوضح رئيس الدولة أنه اختار هذا التاريخ لرمزيته حيث يتزامن واستشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010.

وأكّد أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المترشحان الأول والثاني اللذين تحصلا على أغلبية الاصوات.