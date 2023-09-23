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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: نرفض أي شكل من التوطين المبطن للمهاجرين غير الشرعيين

نبيل عمار
نبيل عمار

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم السبت، أن بلاده ترفض أي شكل من أشكال التوطين المبطن للمهاجرين غير الشرعيين.

وطالب عمار، في كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي ودول "العبور والمصدر والمقصد" بتحمل مسؤولياتها.

ويستغل الآلاف من المهاجرين، جنوب الصحراء في تونس؛ للوصول إلى الأراضي الأوروبية، هربا من الظروف الاقتصادية الصعبة في بلادهم، والصراعات الأهلية، وتغير المناخ.

وتحولت مدينة صفاقس التونسية هذا العام، إلى نقطة الانطلاق الرئيسية لمحاولات عبور البحر المتوسط، للوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن سببين لأزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تواجه تونس في الوقت الحالي.

وقال "تاياني" إن السبب الأول لأزمة المهاجرين يعود إلى "قوارب الصيد المزيفة التي تغادر من ليبيا"، حيث تحمل المهاجرين ويقودها تجار البشر لتصل إلى صفاقس في تونس، بحسب تصريحاته مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن السبب الثاني، هو صعوبة تدخل التونسيين بسبب نقص الوسائل، منوها إلى أن هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، لكنها لا تستطيع وقف التدفق.

وزير الخارجية التونسي تونس التوطين المبطن إفريقيا جنوب الصحراء البحر المتوسط

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