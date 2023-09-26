اليمن تدين الهجوم الحوثي الإرهابي علي الجنود البحرينيين

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا أدانت فيه بأشد وأقسى العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة هجومية، أمس الاثنين، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات تحالف دعم الشرعية.

وكان الهجوم الغادر قد أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود البحرينيين.



كما أعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر.



وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.