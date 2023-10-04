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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أسبوع واحد فقط.. صادرات النفط الروسية تقفز 24%

في أسبوع واحد فقط..
في أسبوع واحد فقط.. صادرات النفط الروسية تقفز 24%

ذكرت وكالة “بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن بيانات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر.

ووفقا للتقرير، شحنت روسيا ما يقرب من 3.72 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأسبوع الماضي، بزيادة أسبوعية بنسبة 24٪ وأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 2 يوليو.

ورفعت هذه الزيادة متوسط الشحنات الروسية لمدة أربعة أسابيع إلى حوالي 3.3 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 3.2 مليون برميل يوميا في الفترة حتى 24 سبتمبر.

ويتماشى متوسط الشحنات حاليًا مع خطط موسكو لخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا مقابل خط الأساس في مايو ويونيو حتى نهاية العام.

ووفقا لحسابات “بلومبرج”، فإنه من المفترض أن تصل الشحنات إلى حوالي 3.28 مليون برميل يوميا.

وبحسب ما ورد، جاءت الزيادة في الصادرات مع انتهاء أعمال الصيانة التي قلصت التدفقات من ميناءين رئيسيين خلال الأسابيع الماضية.

وأثر ذلك على الشحنات القادمة من كوزمينو على ساحل المحيط الهادئ وبريمورسك على بحر البلطيق.

وارتفعت الإيرادات الروسية من رسوم تصدير النفط الخام مع زيادة الشحنات الأسبوع الماضي، وقفزت إلى 77 مليون دولار، وهو أعلى مستوى هذا العام.

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كما ارتفع متوسط دخل البلاد لمدة أربعة أسابيع إلى 68 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستلتزم بخفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أكتوبر وعلى الأرجح حتى نهاية عام 2023.

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