اليوم العالمي للمعلمين| كيف تحسنت أحوال المدرسين المصريين في عهد السيسي؟

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمي للمعلم ، الذي يتم الاحتفال به يوم 5 أكتوبر من كل عام ، وبهذه المناسبة يرصد موقع صدى البلد أبرز الانجازات التي تحققت في مصر لصالح المعلمين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

زيادات وامتيازات مالية

قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم :

يستفيد منها (٢,١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه.

تم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.

تم زيادة بدل المعلم: (٥٠٪) من قيمة هذا البدل في 30/6/2020

تم زيادة حافز الاداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30/6/2020.

تم زيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30/6/2020

حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.

متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ الى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الادارة المدرسية.



المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات



اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعلم وتنميته المهنية حرصا على امتلاكه للمهارات اللازمة

وأصبح انتقاء واختيار المعلمين في مصر ، يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.



وقد انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.



وقد بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كم أن من بين ال١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ ألاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل الى الامتحان ٩٥ ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.



وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.



كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.



التنمية المهنية للمعلمين والاداريين