الأهلي يفوز على مجد طنجة المغربي 85-71 في البطولة العربية لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي الفوز على فريق مجد طنجة المغربي بنتيجة 85 - 71، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم /الأربعاء/، على صالة الغرافة، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.



وشهدت المباراة أداء مميزا من جانب لاعبي رجال سلة الأهلي، تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش؛ ليحقق الفريق ثالث انتصاراته بالبطولة.



تأخر الفريق في النتيجة حتى نهاية الفترة الثالثة، قبل أن تشهد الفترة الرابعة عودة قوية في الأداء والحماس من جانب اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 8-71.