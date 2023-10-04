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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط عدد كبير من الضحايا.. حادث إطلاق نار مروع في أمريكا |فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أكدت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق نار في هوليوك بولاية ماساتشوستس، يوم الأربعاء، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وقالت الشرطة في بيان لم تقدم تفاصيل بشأن الأفراد الذين اصيبوا أو لقوا مصرعهم في تبادل إطلاق النار: “يمكننا أن نؤكد أن هناك العديد من الضحايا”.

ولم يحدد المحققون الدافع أو المشتبه بهم المرتبطين بإطلاق النار.

وأضافت الشرطة، أن الحادث وقع في منطقة وسط المدينة بعد الظهر عندما بدأ عمال خدمة الطوارئ في تلقي “مكالمات متعددة للمساعدة”.

وذكر البيان أن “سلطات إنفاذ القانون تجري تحقيقا نشطا ومستمرا”، داعية “الناس إلي تجنب المنطقة”.

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تقع هوليوك على بعد حوالي 90 ميلاً من بوسطن، ماساتشوستس، ويبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 40 ألف نسمة.

الشرطة الأمريكية ماساتشوستس أمريكا

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