مسئول أمريكي كبير يواجه اتهامات جنائية بعد إطلاق النار على حفيده.. تفاصيل

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، بأن مفوض مقاطعة تكساس يواجه تهمة جناية محتملة في نبراسكا بعد إطلاق النار بطريق الخطأ على حفيده البالغ من العمر 12 عامًا خلال حفل زفاف كان يحضره.

ووقع إطلاق النار في حفل زفاف أقيم في الهواء الطلق بالقرب من بلدة دينتون الصغيرة في جنوب شرق نبراسكا، عندما أخرج مايكل جاردنر، 62 عاما، من أوديسا بولاية تكساس، مسدسا، وكان ينوي إطلاق طلقة فارغة في الهواء للإشارة إلى البداية.

ولكن بينما كان يصوب مطرقة البندقية، أطلقت النار، وأصابت الصبي أسفل كتفه الأيسر مباشرة.

وقال جاردنر لوكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء، حيث يقيم منذ وقوع الحادث: “لا أعرف حقًا ما حدث بالضبط. لقد كنت محاطًا بالأسلحة طوال حياتي، ولم يحدث لي شيء كهذا من قبل”.

وأضاف جاردنر، مفوض مقاطعة إكتو في تكساس، إنه كان يشرف على حفل زفاف ابن أخيه في مكان خارجي على بعد حوالي 10 أميال جنوب غرب العاصمة لينكولن.

وقال إنه صنع المادة الفارغة بنفسه باستخدام قذيفة فارغة وبعض البارود الأسود والغراء الساخن لتثبيتها معًا.

ويعتقد المسؤولون أن الغراء الجاف هو الذي أصاب الصبي وتسبب في إصابته.

وذكر بيان صحفي صادر عن سلطات إنفاذ القانون أن جاردنر أطلق النار لجذب انتباه الأشخاص الذين حضروا حفل الزفاف، لكن جاردنر قال إن هذا وصف خاطئ.