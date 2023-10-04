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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشياء غير منطقية | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك أمورا إيجابية في انتخابات النادي حاليا، في ظل الدعم الكبير من المرشحين ورغبتهم في حل بعض الأزمات، وإظهار حبهم وعشقهم لنادي الزمالك، إضافة لوجود التفاف ودعم جماهيري كبير ظهر بشكل واضح خلال لقاء أرتا سولار الجيبوتي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللجنة الثلاثية بقيادة عماد البناني أكدوا عدم تدخلهم في أمور تخص التعاقدات بنادي الزمالك، ورغم ذلك أتمنى حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح".

وأضاف: "هناك تحسن في مستوى اللاعبين ظهر خلال لقاء أرتا سولار، لكن لا يزال أوسوريو يتدخل في بعض الأمور بشكل خاطئ فنيًا، يقوم بعمل بعض الأشياء غير المفهومة، طالبت بتدخل الجهاز المعاون والحديث معه بشكل دائم لأنه يفعل أمور بعيدة عن المنطق".

وواصل: "هناك أمور غير مفهومة من أوسوريو، ولاعبين تتألق مثل سيد نيمار والجزيري ثم يجدوا أنفسهم أما على دكة البدلاء أو خارج قوائم المباريات، ولابد أن يعدل أوسوريو من قراراته الفنية".

وزاد: "مارسيل كولر في الأهلي لديه منظومة متكاملة وهناك منافسة بين اللاعبين ورغبتهم دائما في المشاركة، لذلك الكل يبذل قصارى جهده".

وأكمل: "قيام أوسوريو بتغييرات كثيرة في التشكيل أمر خاطئ، لأن التأقلم والتجانس بين اللاعبين مهم جدا، يجب المحافظة على القوام الرئيسي ووجود ربط بين اللاعبين داخل ارضية الملعب، يجب الحديث مع أوسوريو من معاونيه، وسمعت أنه لا يريد الجهاز المعاون ويطالب بجهاز أجنبي بسبب عدم رغبته في سماع وجهات النظر".

وأكد: "مدحت عبدالهادي مدرب جيد ومن أبناء نادي الزمالك، ويجب الأخذ برأيه في كل الأمور".

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