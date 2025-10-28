قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
اقتصاد

بتراجع 43%.. مصر للألومنيوم تحقق 2.4 مليار جنيه أرباحا في 3 أشهر

علياء فوزى

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 43%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.23 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.32 مليار جنيه، مقابل 11.33 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، صافي ربح بلغ 10.18 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 9.32 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 43.18 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.81 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم خلال العام المالي الجاري ضخ استثمارات بقيمة 5.91 مليار جنيه تمويل ذاتي.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ارباح أسهم شركات

جانب من اللقاء

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

أرشيفية

تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أرشيفية

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

