بتراجع 43%.. مصر للألومنيوم تحقق 2.4 مليار جنيه أرباحا في 3 أشهر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 43%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.23 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.32 مليار جنيه، مقابل 11.33 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، صافي ربح بلغ 10.18 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 9.32 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 43.18 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.81 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم خلال العام المالي الجاري ضخ استثمارات بقيمة 5.91 مليار جنيه تمويل ذاتي.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.