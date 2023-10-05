مدحت الشريف: انتصار أكتوبر قفزة عظيمة .. فيديو

قال مدحت الشريف، استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن بعد أعقاب النكسة كان الموقف المصري كان يرسي له بشكل عام، موضحاً "لو كنا بنحسب بالحسابات المنطقية في الحرب التقليدية .. والديون في هذا التوقيت تخطت الـ 5 مليار دولار حينها".

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاعة علي القناة الأولى، أن إنتصار أكتوبر ليس مجرد إنتصار بل قفزة عظيمة، مشيراً إلى أن الإنسان المصري له قيم وعادات وتقاليد.

وتابع مدحت الشريف، أن مصر استطاعت مرة أخري أن تسترد كافة أراضيها بقوة بعدما قضت ٦ سنوات فترة إعداد الجيش مرة أخرى بعد نكسة ٦٧.