مهدي عفيفي يوضح تداعيات عزل مجلس النواب لرئيسه الجمهوري..وانعكاساته بالمشهد الانتخابي الأمريكي

قال الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي و الباحث و المحلل السياسي، إن كيفن مكارثي حصل على قوته من دعمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد نقده له في أحداث يناير، مؤكداً أن ترامب لا يدعم أحد.

حالة غضب شديد داخل الحزب الجمهوري



وأضاف مهدي عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية" mbc masr"، أن هناك حالة غضب شديد داخل الحزب الجمهوري، لما قام به مؤيدي ترامب، لافتاً إلى أن فقدان قيادة في مجلس النواب قد تؤثر أن يستطيع الديمقراطيين التأثير عبى بعض المعتدلين في الجمهورين.

وتابع:"هناك 18 جمهوري، كسبوا في مناطق فاز فيها جو بايدن، و الـ18 جمهوري يهم أن يظهروا أمام من يمثلوهم أنهم معتدلين"