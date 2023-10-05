تعليق شوبير على ترشح السعودية لتنظيم كأس العالم ما بعد نسخة 2030

علق الاعلامي احمد شوبير علي فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم في نسخة ما بعد 2030 .

و كتب شوبير : ليس لدي ادني شك في فوز ملف المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم في نسخة ما بعد 2030 إن شاء الله

الاتحاد السعودي لكرة القدم وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، أعلن نية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

كما صرح محمد بن سلمان، سمو ولي العهد السعودي، قائلًا: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وزاد:"نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".