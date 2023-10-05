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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب المدارس والجامعات.. خصومات تصل إلى 97% على تذاكر قطارات السكة الحديد| تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن  اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)  بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية . 

 

وتمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية : 
 

-  يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم . 
 

-  تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات ( الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر ) وفى حالة ضبط الإشتراك مع شخص آخر غير صاحب الإشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة  .
 

-  تستخرج  اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة  المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .
 

-  يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية  وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي .
 

-  يتم  السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .
 

-  يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح .

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