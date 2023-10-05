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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع للصلب .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الخميس 5 اكتوبر  2023، حيث انخفضت من أول شهر سبتمبر الجاري أسعار الحديد في السوق المصرية بقيمة تتراوح بين 500 و1100 جنيه في الطن الواحد، والتي تختلف من مصنع لآخر.

 

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد عز 37500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 37000 جنيه للطن.

 

وصل سعر حديد العتال إلى 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية  37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان  33500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين  36000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي 33700 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي 33700 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى 34000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 34000 جنيه للطن الواحد.

وسجل سعر حديد الجارحي الأعلى سعر، حيث وصل طن لنحو 38760 جنيها.

 

أسعار الأسمنت اليوم 

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1650 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط 1800 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة المنيا 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين 1770 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء  1670 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت أسيوط 1800 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان 1710 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت السويدي 1780 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" نحو 1680 جنيها للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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