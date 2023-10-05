عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«لست وحدك نحن معك».. ريهام سعيد توجّه رسالة للرئيس السيسي

ريهام سعيد
ريهام سعيد

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة: “لست وحدك نحن معك”.

تراجعت الإعلامية ريهام سعيد عن قرار مغادرتها لبرنامجها "صبايا الشمس" وفضائية الشمس التى تقوم بعرضه وذلك عقب مرور 6 ساعات فقط من وداع القائمين على القناة.

وكشفت ريهام فى تصريحات صحفية أنها قد توصلت لقرار أن نجلها الصغير يحتاج المزيد أو كل وما لديها من وقت لتخصصه له .. وأنها أجبرت على العودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة حفاظا على ما حققه صبايا الشمس  من نجاح.


وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عندما كتبت منذ ساعات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع".

ويعد صبابا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا ويعد إمتدادا لبرامجها الإجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

الاعلامية ريهام سعيد التواصل الاجتماعي انستجرام انتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

بعد أطول سلسلة خسائر منذ 2016.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح رسميا

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

تحرك عاجل من النواب بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

الحكومة: 6.6 مليار جنيه حوافز مالية للمدرسين

عاشق للست.. أسرار عن المصور الخاص لـ أم كلثوم وكيف أقنع كوكب الشرق لتحب التصوير؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

فيديو

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ