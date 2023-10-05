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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد أول أسبوع دراسة| التعليم تصدر تعليمات عاجلة للمديريات.. تعرف عليها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمسئولي وحدات المعلومات بالمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بما يلي :
- قيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى مع التأكيد على صحة بيانات (اللغة الاولى والثانية ، والشعبة والتخصص ، والموقف من الدمج ، واعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي )

- طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية.

-قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية.

-تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ

- مراجعة وتدقيق بيانات المدرسة (الرقم التعريفي - نوع المدرسة - التبعية - الفترة- العنوان - ارقام التليفونات- موقف الاتصال بالانترنت) ، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع لقسم الاحصاء بالادارة التعليمية.

- الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الالكتروني

- تسجيل الامكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل وايضا تسجيل بيانات المبنى المدرسي

- الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالاحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2023 / 2024 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه الى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية للانتهاء من اجراءات الاعتماد الالكتروني في موعد غايته منصف أكتوبر 2023

- الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق

- مراجعة وتدقيق بيانات تخفيض أو إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وفق المستندات المقدمة ووفقًا للقرار الوزاري 163 لسنة 2023 الخاص بالمصروفات الدراسية

- تسجيل واستكمال بيانات الملف الالكتروني الصحي والاجتماعي للطلاب الموجود باستمارة التلميذ الالكترونية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية واقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية بضرورة اتباع الاتي :

- التأكيد على الانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالادارة التعليمية لضمان الدخول على الاستمارة الالكترونية لبيانات المدرسة واستمارة بيانات المعلمين والاداريين واستمارة بيانات التلميذ باستخدام البريد الالكتروني الموحد لمسئولي وحدات المعلومات المدرسية

- الانتهاء من اعتماد الاحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع المدارس التابعة للادارة التعليمية في موعد غايته منتصف أكتوبر 2023 ويحظر على مسئولي الإحصاء بالادارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقراري لأي مدرسة دون استلام استمارات الاحصاء الاستقراري الورقية من المدارس ، مستوفاة كافة التوقيعات مع التاكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة 
-القيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من كافة المهام المكلفين بها 
- الانتهاء من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على مستوى الصفوف بها من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع مديري مديريات التربية والتعليم، بضرورة توفير كافة أنواع الدعم الفني والتكنولوجي لوحدات المعلومات بالمدارس وأقسام إدارات الإحصاء بالادارات والمديريات لإنجاز كافة المهام المكلفين بها.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المدارس المدرسة

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