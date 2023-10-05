عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 14 عملية جراحية مجانا بمستشفى العريش العام

إجراء عمليات جراحية
إجراء عمليات جراحية بمستشفى العريش العام

أجرت  القافلة الطبية  ،  عددا من العمليات الجراحية  المجانية والمحولة من  مستشفى الشيخ زويد  المركزي ، في اليوم الأول لعمل الأطباء بمستشفى العريش العام محافظة  شمال سيناء ، وذلك في إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر بشمال سيناء، ..حيث تضم القافلة الطبية  38 طبيبا  فى 21 تخصصا مختلف  لخدمة المواطنين بشمال سيناء.


14عملية جراحية:

وقد أجرى أطباء القافلة   14 عملية جراحية متنوعة، بمشاركة  أطباء المنصورة وقسم العمليات بمستشفى العريش العام ، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية. 
 

وتضم  القافلة الطبية التخصصات الطبية في القافلة :
باطنة عامة ، جراحة اوعية دموية  ،اطفال ، وحميات ، انف واذن وحنجرة ، رمد وجراحة عيون، نساء وتوليد، جراحة عامة ، جراحة عظام، قلب وامراض صدرية ، نفسية وعصبية ، امراض جلدية ، علاج طبيعى وتاهيل ، عظام ،جراحة مخ واعصاب ، اطفال وحديثي الولادة ،جراحة مسالك بولية ، جلدية وتناسلية وامراض ذكورة ،جراحة جهاز هضمى .

حيث مارست القافلة عملها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين   فى مستشفى مدينة الشيخ زويد، ويومي الخميس والجمعة الموافقين  ٥ ؛ ٦ اكتوبر  امام مركز الإعداد  ،  قبل مطار العريش على  طريق الحفن .

 

txt

الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في شمال وجنوب سيناء

 

العريش عملية جراحية مستشفي القافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

مدرب الخليج السعودي يكشف موقفه من إمكانية انتقال محمد شريف للزمالك

تقارير استخباراتية.. كوريا الشمالية تغلق مفاعلاً نووياً بقدرة 5 ميجاوات لسبب خطير|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ