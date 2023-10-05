إجراء 14 عملية جراحية مجانا بمستشفى العريش العام

أجرت القافلة الطبية ، عددا من العمليات الجراحية المجانية والمحولة من مستشفى الشيخ زويد المركزي ، في اليوم الأول لعمل الأطباء بمستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر بشمال سيناء، ..حيث تضم القافلة الطبية 38 طبيبا فى 21 تخصصا مختلف لخدمة المواطنين بشمال سيناء.



14عملية جراحية:

وقد أجرى أطباء القافلة 14 عملية جراحية متنوعة، بمشاركة أطباء المنصورة وقسم العمليات بمستشفى العريش العام ، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية.



وتضم القافلة الطبية التخصصات الطبية في القافلة :

باطنة عامة ، جراحة اوعية دموية ،اطفال ، وحميات ، انف واذن وحنجرة ، رمد وجراحة عيون، نساء وتوليد، جراحة عامة ، جراحة عظام، قلب وامراض صدرية ، نفسية وعصبية ، امراض جلدية ، علاج طبيعى وتاهيل ، عظام ،جراحة مخ واعصاب ، اطفال وحديثي الولادة ،جراحة مسالك بولية ، جلدية وتناسلية وامراض ذكورة ،جراحة جهاز هضمى .

حيث مارست القافلة عملها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين فى مستشفى مدينة الشيخ زويد، ويومي الخميس والجمعة الموافقين ٥ ؛ ٦ اكتوبر امام مركز الإعداد ، قبل مطار العريش على طريق الحفن .