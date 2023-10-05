المفاوضات دائما صعبة.. اعتراف أوكراني خطير بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبي

اعترفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا، بأن حوار أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المالية أو العقوبات على روسيا يكون دائمًا صعبًا.

وقالت ستيفانيشينا في مقابلة مع صحيفة الباييس الأسبانية، إن كييف منخرطة في حوار دائم مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا مختلفة، بما في ذلك الدعم العسكري أو العقوبات أو أجندة الإصلاح.

وأكدت ستيفانيشينا على أن التزام أوكرانيا لن يتضاءل أو يتأثر بأي قضية ثنائية قد تنشأ، مضيفة أن كييف تبذل كل ما في وسعها لتجنب التوترات، ولذلك اتخذت "خطوة نحو عدم تسييس قضية الحبوب.

واعترفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، بأن "هذا الحوار يكون دائما صعبا عندما يتعلق الأمر بقرارات بشأن الدعم المالي أو العقوبات".

وتابعت: "مع ذلك فقد نفذت كييف جميع الإصلاحات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير السياسية، وبالتالي إذا كان هناك تقييم إيجابي من المفوضية الأوروبية، فيجب أن تبدأ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي في أقرب وقت ممكن".

وقالت ستيفانيشينا: "فيما يتعلق بسيادة القانون، فقد أكملنا الخطوة الأكثر أهمية، وهو ضمان بناء مستوى مناسب من الثقة في المؤسسات التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر نزاهة".

وأضافت أن مكتب المدعي العام الأوكراني فتح أكثر من 2400 قضية جنائية في الربع الأول من عام 2023، مما أدى إلى نحو 2000 حالة إدانة، وهذا يزيد بنسبة 51.8% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى أنه تم الاستيلاء على أصول تبلغ قيمتها حوالي 19 مليون دولار.

ووفقا لنائب رئيس الوزراء الأوكراني، فإن كييف ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على الدعم الأمريكي.