عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدة المسح على الجورب عند الوضوء وشرطان للحذاء.. الإفتاء والأزهر يوضحان

صدى البلد

قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبس على طهارة. 

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقا حتى لو كان خفيفا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلف فيه"، لافتة إلى أن من كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشراب) الخفيف فلا حرج عليه ناويا تقليد من أجاز من الفقهاء. بطلان المسح. 

وأشارت «الدار» إلى أن مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدة أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

 شرطان للمسح على الحذاء

 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

 وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن من لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين. وأضاف: ثانيا أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.
 

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دار الإفتاء المسح على الجورب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

بعد سيول مطروح.. الري تصدر بيانا هاما وتعلن توقف الأمطار حاليا

أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ