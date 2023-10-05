عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم وضع آية قرآنية نغمة لـ الموبايل

صدى البلد

حكم وضع آية قرآنية نغمة لـ الموبايل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية، خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، قائلاً:  إن دخول الحمام بالموبايل جائز شرعًا لأنه لا ينطلق عليه لفظ المصحف، فما بداخله ليس مرئياً وإنما هو أمر هلامى.

وأضاف "عاشور"، أن وضع نغمة الموبايل آية قرآنية مكروه شرعًا، لأن الشخص يسمع النغمة وهو الآية القرآنية فيلتفت لمعرفة من المتصل؟ ولا يركز مع الآية القرآنية حفاظًا على قداسة القرآن.

هل يجوز دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها آية قرآنية؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يدخل الحمام مرتديًا «خاتم» مكتوبًا عليها لفظ الجلالة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما حُكم دخول الحمام خاتم عليها لفظ الجلالة ؟»، أن الإنسان إذا خلع الخاتم قبل دخوله الحمام ربما يضيع أو ينساه، فلا مانع شرعا من دخول الحمام بخاتم عليه لفظ الجلالة، فضلًا عن أن الحمام ليس هو الحمام المذكور فى الكتب الذى هو محل للنجاسة، فالحمام الحديث ليس مجمع للنجاسات بل تزال منه النجاسة أولًا بأول.

وأشار إلى أنه فى خصوص قضاء الحاجة فمن الأفضل خلعه حماية لاسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، واسم المولى عز وجل لكنه إذا دخلت الحمام للوضوء أو للغسل فلا حاجة لى بخلعه إما عند قضاء الحاجة من الأفضل خلعه.

هل يجوز دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها آيات قرآنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية كان لها دورا كبيرا في حرب 73

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ