حكم وضع آية قرآنية نغمة لـ الموبايل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية، خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، قائلاً: إن دخول الحمام بالموبايل جائز شرعًا لأنه لا ينطلق عليه لفظ المصحف، فما بداخله ليس مرئياً وإنما هو أمر هلامى.

وأضاف "عاشور"، أن وضع نغمة الموبايل آية قرآنية مكروه شرعًا، لأن الشخص يسمع النغمة وهو الآية القرآنية فيلتفت لمعرفة من المتصل؟ ولا يركز مع الآية القرآنية حفاظًا على قداسة القرآن.

هل يجوز دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها آية قرآنية؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يدخل الحمام مرتديًا «خاتم» مكتوبًا عليها لفظ الجلالة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما حُكم دخول الحمام خاتم عليها لفظ الجلالة ؟»، أن الإنسان إذا خلع الخاتم قبل دخوله الحمام ربما يضيع أو ينساه، فلا مانع شرعا من دخول الحمام بخاتم عليه لفظ الجلالة، فضلًا عن أن الحمام ليس هو الحمام المذكور فى الكتب الذى هو محل للنجاسة، فالحمام الحديث ليس مجمع للنجاسات بل تزال منه النجاسة أولًا بأول.

وأشار إلى أنه فى خصوص قضاء الحاجة فمن الأفضل خلعه حماية لاسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، واسم المولى عز وجل لكنه إذا دخلت الحمام للوضوء أو للغسل فلا حاجة لى بخلعه إما عند قضاء الحاجة من الأفضل خلعه.