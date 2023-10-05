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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

تنظيم زيارة للملحقين
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم
إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربى.

وذلك إستمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تمّ تنفيذها وروعي في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من التطور التكنولوجى المتلاحق بما يسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له.

مجمع الصناعات الهندسية

كما زار الوفد مجمع الصناعات الهندسية الذى يعد من أهم الصروح بالقوات المسلحة فى مجال الدعم الفنى بما يمتلكه من منظومة عمل وأجهزة ومعدات ذات مواصفات عالمية بمختلف خطوط الإنتاج ، وإستمع الوفد إلى عرض تفصيلى لمهام المجمع والدور الذى يقوم به فضلاً عن آلية العمل بالمجمع.

كما قام الوفد بزيارة عدد من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى التى شهدت تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة ، وفى ختام الزيارات أعرب الملحقين العسكريين عن تقديرهم لما تبذله القوات المسلحة من جهود لتعظيم قدراتها وإمكانياتها ، فضلاً عن دورها فى المساهمة فى إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة .

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي
القوات المسلحة الملحقين العسكريين العاصمة الإدارية الجديدة الانتاج الحربى المصانع الحربية

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