اليوم.. نور محمود يبدأ تصوير حكاية «روحى فيك» بالتجمع الخامس لعائشة بن أحمد

انضم الفنان نور محمود إلى بطولة حكاية «روحى فيك» للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين من مسلسل «55 مشكلة حب» المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية قريبًا.

وكشف نور أن اليوم أول أيام تصوير مشاهد أسرة حكاية «روحى فيك» داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين.

وقال إن نجوم وصناع هذه الحكاية سوف يواصلون التصوير على قدم وساق على مدار أيام متقاربة للانتهاء من هذه الحدوتة فى أقرب وقت، لكى تكتمل لها جميع الأركان الفنية لتصبح جاهزة للعرض على الشاشة الذهبية قريبًا.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، ونور محمود، ومحمد كيلانى، وفراس سعيد، ومحمد عبد العظيم، وريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التى يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتى ON وON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، وأحمد فهمى، وندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشتة وإخراج عصام نصار.

ثم يليها عرض الحكاية الثانية التى تحمل إسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق مختلف، يشارك الفنان نور محمود فى فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذى انطلق تصويره خلال المدة الماضية للمخرج أمير رمسيس، حيث تم عمل معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتى تم تقديمها في فيلم سينمائى عام 1972، والعمل من سيناريو وحوار وائل حمدى، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى قريبًا.

فيلم "أنف وثلاث عيون"، من بطولة الفنان ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد على، ونور محمود، ونبيل ماهر، والطفل سليم مصطفى وآخرين، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف.