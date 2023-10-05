موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره سانت جيلواز البلجيكي، اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وسانت جيلواز في تمام العاشرة مساءً، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 English وSky Sport Austria 3 HD.

ليفربول ضد سانت جيلواز

يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

كان ليفربول استهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بالفوز على لاسك النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتشهد مباراة اليوم مواجهة خاصة بين أليكسيس ماك أليستر، لاعب فريق ليفربول، وشقيقه كيفين لاعب سانت جيلوز.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول حول مواجهة الشقيقين: “من الواضح أن العائلة هنا، إنها لحظة كبيرة بالنسبة له بالتأكيد، كما لديهم أخ آخر أعتقد أنه يلعب كرة قدم احترافية أيضًا، أبناء عمومة يلعبون كرة القدم الاحترافية، كان الأب لاعبًا محترفًا، وكان العم لاعب كرة قدم محترفًا، لذلك أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أفراد الأسرة في ملعب كرة القدم، إنه أمر خاص”.

على الجانب الآخر، استهل سانت جيلواز مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع تولوز الفرنسي بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- ليفربول: 3 نقاط

2- تولوز: نقطة

3- سانت جيلواز: نقطة

4- لاسك النمساوي: 0 نقاط