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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ناري من نجم الزمالك السابق على تصريحات محامي محمود كهربا

كهربا
كهربا

 رد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، على تصريحات محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة اللاعب.

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وقال لاعب الزمالك السابق، إن كهربا سيدفع الغرامة، أو يعتزل كرة القدم موضحًا أن محامي كهربا يحاول بكل الطرق الخروج من أزمة كهربا بأقل غرامة.

وأشار خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، إلي أن محامي كهربا يضغط على نادي الزمالك من أجل تقسيط الغرامة، أو يتم الدفع 2 مليون دولار كاش، ولا يتم دفع الفوائد.

ولفت إلي أنه تواصل مع المسئولين في نادي الزمالك، وأن النادي لن يقوم بتقسيط المبلغ، ولا يتم التنازل عن أي دولار.

وأوضح أن المحامي، يستغل الظروف التي بها النادي، ولكن النادي لن يستجيب لما يتم.

 

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