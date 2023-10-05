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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي|شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي وذلك لتقديم خدماتها لحوالي مليون مواطن من قري المركز . 
وقال محافظ الجيزة إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بالإضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمه لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. 
وأشاد محافظ الجيزة بمستوي التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة والتي تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس إصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى ٨ أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية بالمريض فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل وذلك بتكلفه إجمالية تصل ٨ ملايين جنيه. 
وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة أشاد محافظ الجيزة بالدور الوطنى والمجتمعى في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين .
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المستشفى بكافه الاحتياجات اللازمة سواء الأطقم الطبية والتمريض أو الأجهزة بما يكفل تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضي . 
وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لمبني الغسيل الكلوي بمستشفي أبو النمرس والمكون من ٥ أدوار حيث اكد المحافظ ان المبني الجديد سيكون أضافه هامة للمنظومة الصحية بالمركز .  
وكلف المحافظ شركة الكهرباء بإنهاء الأعمال الخاصة بالمحول الكهربائي الخاص بالمبنى . 
كما شدد اللواء أحمد راشد علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ وصلات المياه اللازمة لاستكمال أعمال التشطيبات الخاصه بمبني الغسيل الكلوي لكي يدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن . 
رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء شاكر يونس السكرتير العام وسامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والنواب حسام عاشور وعصام هلال ونرمين بدراوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة ابو النمرس ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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