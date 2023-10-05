محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري

بمناسبة مرور ٥٠ عاما "اليوبيل الذهبي "علي ذكري نصر حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني واللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكري للجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات ٦ أكتوبر المجيدة ١٩٧٣.



وقام محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني ومدير أمن السويس و القيادات التنفيذية و العسكرية والأمنية بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .



رافق المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.



وعزفت الموسيقى العسكرية الموسيقات العسكرية و نشيد الشهيد بمناسبة الأحتفال بهذه الذكرى الطيبة وفاءاً لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءاً لعزته ومجده.