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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحمي أوروبا من روسيا.. ونريد صواريخ بعيدة المدى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

انطلق، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث دعم أوكرانيا، والمقام في مدينة غرناطة في إسبانيا.

وفي كلمته، قال الرئيس الأوكراني، إنه يجب حماية الأطفال الأوكرانيين في المدارس من التهديدات الروسية، لافتا إلى أن روسيا تعد خططا لشن هجمات إضافية.

وأضاف زيلينسكي في كلمته، أن روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا، مشددا على أنه يجب مواصلة دعم أوكرانيا حتى لا يمتد عدوان روسيا إلى دول أخرى.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا ليس لديها أي فرصة للانتصار ويمكن تحييد قوتها، ذلك يجب تعزيز قدرات القوات الأوكرانية وتزويدها بالأسلحة قبل قدوم فصل الشتاء لتدمير الصواريخ الروسية.

وأكد أن الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي تساعد القوات الأوكرانية على حماية أوروبا من أي هجمات أو تهديدات من قبل روسيا.

وأشار فلاديمير زيلينسكي، إلى أن كييف واثقة من استمرار دعم الولايات المتحدة لها ووقوفها معها بوجه العدوان الروسي.

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