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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية الشيوخ: نصر أكتوبر لم تشهد الأمة مثيلا له في تاريخها الحديث

نادر يوسف نسيم وكيل
نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

تقدم النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة ضباطا وافراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لـنصر أكتوبر، مؤكدًا أنها ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصر، ونصر كبيرل لم تشهد الأمة العربية والمصرية شبيها له في تاريخها الحديث.

 

وقال نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إن حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري، ونموذجًا لقوة وإرادة المصريين على قهر المستحيل، وعلامة واضحة على مدى التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة المصرية الباسلة دفاع عن الوطن وفداء لأرضه وكرامته، مطالبًا المصريين بالتعلم من دروس الماضي لكي نتمكن من عبور الحاضر وصناعة مستقبل.

 

وثمن وكيل دينية الشيوخ، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي. قائلة: إن لها دور هام في التعريف بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال القوات المسلحة بدمائهم، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر الذي يتعرض للتزييف باستمرار في محاولات دنيئة للنيل منها والتشكيك في جميع انتصاراتها وإنجازاتها الوطنية.

 

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالقول، أن مصر تمكنت عبر تاريخها من عبور تحديات ضخمة، كادت أن تعصف بها لكنها انتفضت من جديد لتؤكد أن مصر لا تعرف الاستسلام وأن الحفاظ على تماسك هذا الوطن وحماية مؤسساته هدف كل مصر. مشيدا بدفاع القيادة السياسية عن كرامة مصر واستقلالها وحريتها وسيادتها وقوتها، طيلة السنوات الماضية وهو ما يحسب للسيسي.

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