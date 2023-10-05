الري: سد إسماعيل بمطروح حجز 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

تحدث المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن جدوى السدود التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية لحجز مياه الأمطار والسيول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الأمطار التي هطلت على مطروح كانت متوسطة إلى غزيرة، لافتا إلى أن سد إسماعيل بمطروح حجز خلفه 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بالأمس.

175 ألف متر مكعب من مياه

وتابع المهندس محمد غانم قائلا: "تخيلوا حجم لو الـ 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار نزلت على البيوت بمطروح".

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الهدف من بناء السدود، فى المحافظات التى معرضة لسقوط الأمطار هو امتصاص صدمات مياه الأمطار والحفاظ على الوحدات السكنية للمواطنين.