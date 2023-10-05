غرق محالّ سوق ليبيا بسبب مياه الأمطار بمطروح.. صور

تسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول بمحافظة مطروح لتعرض سوق ليبيا أكبر سوق تجاري بمدينة مرسي مطروح لغرق المحال التجارية بعد أن تدافعت المياه من البلاعات.



وحذر الأهالي أصحاب المحال التجارية بسرعة التوجه إلى سوق ليبيا لإنقاذ بضائعهم بعد أن غطت المياه جزءا كبيرا من المحال.



واستغاث أصحاب الأهالي بالمسئولين لسرعة تصريف مياه الأمطار من المحال بالسوق

كانت محافظة مطروح قد أصدرت بيانا عاجلا أكدت خلاله أنه نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وتشهد حاليا مرور السيل.

يرجى تعاون المواطنين وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.

كما تأخذ أجهزة المحافظة حاليا جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات

ونسأل الله السلامة للجميع.

للإبلاغ عن أي طوارئ ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة.

مياه الامطار سوق ليبيا