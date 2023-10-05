عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

سيول مطروح
سيول مطروح

طالبت محافظة مطروح، في بيان عاجل لها، المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4، وتشهد حاليا مرور السيل.

استغاثات مستمرة من أهالى وادى الرمل والقصر بمطروح بعد محاصرة السيول منازلهم

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟


وأكدت أن جميع أجهزتها حاليا تأخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ونوهت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي طوارئ على رقم ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة

مطروح سيول مطروح طقس مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية كان لها دورا كبيرا في حرب 73

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ