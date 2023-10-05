بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

طالبت محافظة مطروح، في بيان عاجل لها، المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4، وتشهد حاليا مرور السيل.



وأكدت أن جميع أجهزتها حاليا تأخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ونوهت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي طوارئ على رقم ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة