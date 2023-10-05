وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا باتاحة كتاب خلف خطوط العدو في مكتبات المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل روجت لاستحالة عبور خط بارليف، "إسرائيل قالت لو الجيش المصري حاول يعبر القناة، 50% من قواته سيتم تدميرها".

لم تتخطى 100 جندي



وتابع وكيل الجهاز المخابرات الأسبق، أنه تم عبور قناة السويس، بـ 5 فرق مشاة على طول المواجهة بـ 160 كليو، موضحا أنه تم عبور 180 ألف جندي في اليوم الأول من الحرب، وخسائر القوات المسلحة في هذا اليوم لم تتخطى 100 جندي.