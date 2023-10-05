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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

الفريق أسامة المندوه،
الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا باتاحة كتاب خلف خطوط العدو في مكتبات المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

 

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل روجت لاستحالة عبور خط بارليف، "إسرائيل قالت لو الجيش المصري حاول يعبر القناة، 50% من قواته سيتم تدميرها".

 

لم تتخطى 100 جندي


وتابع  وكيل الجهاز المخابرات الأسبق، أنه تم عبور قناة السويس، بـ 5 فرق مشاة على طول المواجهة بـ 160 كليو، موضحا أنه تم عبور 180 ألف جندي في اليوم الأول من الحرب، وخسائر القوات المسلحة في هذا اليوم لم تتخطى 100 جندي.

الفريق أسامة المندوه جهاز المخابرات كتاب خلف خطوط العدو وزارة التربية والتعليم مكتبات المدارس

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