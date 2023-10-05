مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم اسم توفيق الدقن

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اسم الراحل توفيق الدقن في حفل ختام الدورة 39 التي أقيمت في مسرح ليسية الحرية، وتسلم التكريم لنجه ماضي توفيق الدقن.



حرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة على حضور حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

وتوافد عدد من النجوم على حفل الختام ولعل من أبرز هؤلاء النجوم خالد سليم والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز و أمير شاهين والمخرج أحمد حداد والمؤلف عبد الرحيم كمال.

وقدمت اليوم الخميس شهادات ورشة التصوير السينمائي التي أقيمت ضمن برنامج فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، حيث اختتمت امس فعاليات الورشة وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين، قام بتسليم المتدربين كلاً من مدير التصوير سمير فرج ، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

وكانت قد سبق و أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان له، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية، فمن فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد 1976، ورحلة النسيان 1978، وتمضي الأحزان 1979، وحب لا يرى الشمس 1980، والغول 1983، والنمر الأسود 1984، والبيه البواب 1987، والمولد 1989، والإرهابي 1994، إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم يمين طلاق 2000.

من أعماله السينمائية أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، فيلم شمس الزناتي 1991 للمخرج سمير سيف، فيلم بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال، وغيرها كثير فقد تجاوزت أعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملا.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.