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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل هجوم الكلية الحربية بسوريا.. الإرهاب يضرب مصنع الرجال والجيش يرد بقوة

جانب من الدمار
جانب من الدمار

مازال الإرهاب الأسود يطل برأسه علي المنطقة العربية متسببا في قتل وإصابة الأبرياء والأطفال والنساء والمدنيين، فلعل آخر هذه الحوادث الهجمات الإرهابية علي الكلية الحربية السورية في حمص ولذي خلف عشرات الضحايا مابين شهداء واصابات.

عمل إرهابي جبان 
ذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية  في بيان لها قائلة  “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

وأضاف البيان: “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.

حصيلة الهجوم 
الهجوم الغادر تسبب في وفاة 80 شهيدا و 240 مصابا بينهم نساء واطفال في حصيلة غير نهائية بحسب ماذكرت وزارة الصحة السورية.

الجيش يرد بقوة  
وكان الرد قوي وسريع من الجيش السوري الذي قام بدك معاقل للإرهابين داخل البلاد حيث قامت مدفعية  الجيش السوري باستهداف مقرات "الحزب الإسلامي التركستاني" في محيط جسر الشغور بريف إدلب الشمالي الغربي

حداد رسمي 
اعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 6/10/2023، على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023.

تنكيس الأعلام 
وشمل القرار أيضا تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

صلاة الغائب 
ومن المتوقع أيضا أن تشهد  مساجد سوريا إقامة صلاة الغائب  عقب صلاة الجمعة على أرواح شهداء الجيش العربي السوري الذين ارتقوا نتيجة العمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي استهدف تخريج دفعة جديدة من طلاب ضباط الجيش العربي السوري في مدينة حمص.

جاء ذلك في قرار عاجل من وزارة الأوقاف السورية؛ والتي ادانت في قرارها هذا الاعتداء الوحشي الآثم.

كما شددت الوزارة علي  أن هذا الحادث  لن يزيد الشعب السوري  الصامد إلا إصراراً وعزيمـة وقـوة للوقوف في وجه المعتدين وداعميهم ومموليهم والمخططين لجرائمهم التي استهدفت بلادنا الحبيبة طوال  السنوات التي مضت.

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