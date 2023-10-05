محمد رضوان ورشا سامى أفضل ممثلين بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز الفيلم الروائى الطويل، والتى تضم لجنة تحكيم برئاسة الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام.

وحصد جائزة أحسن فيلم "الصف الأخير للمخرج شريف محسن، أما جائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى فيلم

أما عن حالة الطقس للمخرج والمؤلف والممثل أحمد حداد، بينما حصد جائزة أحسن إخراج "جائزة صلاح ابوسيف" للمخرج محمود يحيى عن فيلم "اختيار مريم"، و

جائزة أحسن سيناريو "جائزة وحيد حامد" ذهبت إلى المؤلفين شريف محسن- مي زيادة- علاء محسن عن فيلم "الصف الأخير"، وحصل على جائزة أفضل ممثل "جائزة أحمد زكي" محمد رضوان عن دوره فى فيلم "اختيارمريم"، وجائزة أفضل ممثلةجائزة نبيلة عبيد ذهبت إلى رشا سامي عن دورها فى فيلم "اختيار مريم".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.