حجر أسود أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز الفيلم الروائى الطويل والتى وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو والمؤلف عبد الرحيم كمال

وحصد جائزة أحسن فيلم "حجر أسود – اليونان"، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "ماتريا - أسبانيا" وبيننا فاز بجائزة أحسن مخرج سبيروس جاكوفيديس عن فيلم "حجر أسود – اليونان" وحصل على جائزة أحسن سيناريو المؤلف الفارو جاجو عن فيلم "ماتريا -أسبانيا" وجائزة أحسن ممثل ذهبت الى خوليو جورج كاتسيس عن دورة فى فيلم "حجر أسود – اليونان" وجائزة أحسن ممثلة حصلت عليها اليني كوكيدو عن دورها فى فيلم "حجر أسود– اليونان"، وجائزة أحسن إسهام فني ذهب إلى فيلم "أغنية"- البوسنة والهرسك، وأما حصل على جائزة أحسن فيلم عربي "سلم وسعى" من المغرب.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.