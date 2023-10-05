فرقة ليالي القنال: آلة السمسمية كانت تحفز الجنود خلال حرب أكتوبر

قال محمد يحيى مولر، نجم فرقة "ليالى القنال"، إن آلة السمسمية، خلال حرب أكتوبر كانت تهدف رفع الروح المعنوية للجنود.



وأوضح محمد يحيى خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن تاريخ ظهور آلة السمسمية يعود للفراعنة، وكانت تصنع من وبر الحيوانات، وتم تدوينها على جدران المعابد.

كانت منتشرة قديما

وتابع محمد يحيى مولر، أن السمسمية كانت منتشرة قديما فى العديد من البلدان ولكنها انحصرت على مصر التى طورتها ومن ثم انحصرت على مدن القناة.

وأشار محمد يحيى مولر، إلى أنه بعد حرب 1967 حتى حرب 1973، نالت السمسمية شهرة كبيرة للغاية.

وأشار محمد يحيى مولر، إلى أن والده أسس فرقة “ليالى القنال” عام 1989، ومثل مصر فى العديد من المحافل الخارجية.