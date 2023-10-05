احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. لطيفة تهدي مصر أغنية وطنية

طرحت المطربة لطيفة أغنية جديدة إهداء لمصر في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ومرور 50 عاما على ذكرى النصر العظيم، والأغنية تحمل اسم "مصر هي مصر" ومن كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وسجلتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعربت لطيفة على سعادتها بالغناء لمصر، خاصة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي يفخر بها كل مواطن عربي لما لها من أثر بالغ في نفوس المصريين والعرب، وأكدت أنها استمرت لساعات طويلة في الاستديو من أجل تسجيل الأغنية، وإذاعتها بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتفالات أكتوبر.

وتقول كلمات الأغنية:

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

مصر هي هي مصر ماحدش قدها

تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

مصر هي هي مصر ماحدش قدها

تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

ماتخافوش عليها .. خافوا علي بيعاديها

مستحيل يوقعوها .. مين يقدر عليها

الله هالله هالله

الله هالله هالله

الله حاميها

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

مصر هي هي مصر بنيلها و أرضها

و تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

فاتحة للناس أرضها .. وقت الشدة تلاقيها

اوعوا تنسوا جدعنتها .. طبع تملي فيها

الله هالله هالله

الله هالله هالله

الله عليها

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

حضن الحبايب .. بيتي و مكاني

من نيلها تشرب .. ترجعله تاني

عدى كتير عليها .. بولادها قدرت تعدي

و فيها روح التحدي .. مهما تعاني

عدى كتير عليها .. بولادها قدرت تعدي

و فيها روح التحدي .. مهما تعاني

ماتخافوش عليها .. خافوا علي بيعاديها

مستحيل يوقعوها .. مين يقدر عليها

الله هالله هالله

الله هالله هالله

مين يقدر عليها



جدير بالذكر أن لطيفة قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأغاني الوطنية المميزة لمصر، وكافة الدول العربية، إيمانا منها بعروبتها ودعما للدول العربية الشقيقة، كما كان لأغانيها الوطنية التي غنتها لمصر نجاح كبير وتركت بصمة لدى الشعب المصري، والشعوب العربية كاملة.