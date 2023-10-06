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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة شجن .. تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

بوستر حفل تامر عاشور
بوستر حفل تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل كبير في الشيخ زايد بالقاهرة، نوفمبر المقبل، بعد تقديمه عدد من الحفلات في السعودية ودول الخليج. 

ويقدم تامر عاشور حفلا يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل، ووصفته الجهة المنظمة بأنها أكبر وأضخم حفلات الشتاء، وستكون ليلة مليئة بالألحان المؤثرة. 

 

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة كل من الفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، في دولة الكويت، يوم 13 أكتوبر المقبل. 

ويلتقي الثلاثي (تامر عاشور، بهاء سلطان، عايض) في حفل غنائى  ثلاثي مشترك، على مسرح أرينا الكويت، في دولة الكويت.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ بـ12 ألف جنيه للفئة الأولى أما الفئة الثانية فتصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه، فيما تصل الفئة الثالثة إلى 8000 جنيه والفئة الرابعة إلى 7000 جنيه أما الفئة الخامسة فتصل سعرها إلى 6000 جنيه والفئة السادسة 5000 جنيه.

 

وهناك فئات سعرية مخفضة تبدأ من 4500 جنيه كما يوجد هناك فئة أخرى تصل سعرها إلى 3500 جنيه والأخيرة تصل إلى 3000 جنيه.

تامر عاشور حفل تامر عاشور الفنان تامر عاشور الشيخ زايد

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