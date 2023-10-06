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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو البسيوني يشهد أولى ليالي عرض المغامرة لفرقة السامر المسرحية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الخميس، أولى ليالي العرض المسرحي "المغامرة"، لفرقة السامر المسرحية، بمسرح السامر بالعجوزة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمهندس أسامة الشيخ.

 

تدور الأحداث حول مملوك يذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه، فيقوم الوزير بحلق شعر المملوك ويكتب الرسالة على رأسه وفي نهايتها عبارة "اقتل حامل الرسالة"، وبالفعل يقوم الملك بقطع رأس المملوك. وهو عن النص المسرحي الشهير "مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب السوري سعد الله ونوس، ويقدم في قالب غنائي استعراضي من خلال 10 مشاهد مسرحية، على جزئين.

"المغامرة" إعداد وإخراج مراد منير، وبطولة مجموعة من المسرحيين وهم -حسب الظهور- مصرية بكر، ليلى مراد، يوسف مراد، أحمد فتحي، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، فاطمة زكي، عبد الله مهنا، أشرف شكري، حامد سعيد، محمد النبوي، عمر الرفاعي، محمد عاشور، محمد هشام، بسملة خليل، چنا خليل، محمد عز العرب، نغم غنيم، أدهم صفوت، عبد الغني سعيد، سعد محمد، كريم نبيل. أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم ديكور إبراهيم المطيلي، ملابس ناجح أبو المجد، استعراض محمد بيلا، مخرجان منفذان محمد صفوت وطارق حسن.

 

يشار إلى أن مسرح السامر تم افتتاحه في يوليو الماضي بعد توقف أكثر من 30 عاما، وشهد منذ افتتاحه عددا من الفعاليات الكبرى ومنها حفل ذكرى المولد النبوي الشريف لشيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وحفل اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة للفنان الكبير علي الحجار وأوبريت جيش الشمس بمصاحبة فرق الفنون الشعبية بالهيئة، ومن المقرر أن يقدم عرض "المغامرة" مجانا للجمهور لمدة 30 ليلة عرض متتالية عدا الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي العرض المسرحي المغامرة فرقة السامر المسرحية مسرح السامر

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